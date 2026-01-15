Brt ripartono i lavori | via Marittima verso il ritorno al doppio senso

Sono ripresi i lavori per il progetto Bus Rapid Transit (Brt) in via Marittima, segnando la fase finale dell’intervento. L’amministrazione comunale ha annunciato il riavvio delle opere, con l’obiettivo di completare il percorso verso il ritorno al doppio senso di circolazione. Questa fase rappresenta un passaggio importante per migliorare la viabilità e l’efficienza del trasporto pubblico nell’area.

Sono ripresi i lavori per la seconda e, secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, conclusiva fase del Bus Rapid Transit (Brt). Il cantiere è tornato attivo in via Aldo Moro, dove si procede al completamento delle fermate dedicate al bus elettrico. Le novità più rilevanti, però, riguardano la viabilità, con particolare attenzione al tratto finale di via Marittima, destinato a riaprire al doppio senso di marcia. Il senso unico istituito tra via Valle Fioretta e via Don Minzoni, oggetto di numerose contestazioni, è infatti prossimo alla rimozione. La strada tornerà percorribile in entrambe le direzioni, sia verso la stazione ferroviaria sia verso l'incrocio con viale Europa e via Ciamarra.

