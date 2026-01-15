Bridgerton, la celebre serie Netflix creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, continua a suscitare grande interesse tra gli appassionati. Con la quarta stagione in uscita il 29 gennaio, si apre il dibattito sulle prossime stagioni. La showrunner Jess Brownell ha già in mente i protagonisti di Stagioni 5 e 6, ma i dettagli sui loro ruoli e l’ordine di uscita rimangono ancora riservati.

La serie Netflix ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes è una delle più attese di questo inizio anno: il 29 gennaio verrà infatti diffusa la prima parte della quarta stagione La showrunner di Bridgerton Jess Brownell sa già quali personaggi saranno al centro delle stagioni 5 e 6 della serie Netflix, ma gli spettatori dovranno aspettare ancora un po' prima che venga svelato l'ordine di uscita delle loro storie d'amore. Brownell, che ha preso le redini della serie a partire dalla terza stagione, ha indossato due delicati fazzoletti da taschino bianchi, quello anteriore ricamato con le iniziali E e F, insieme al suo elegante completo marrone e bordeaux e ai guanti alla premiere della quarta stagione, che si è tenuta a Parigi, in Francia, al Palais Brongniart. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bridgerton e l'enigma delle stagioni 5 e 6: chi sono i prossimi protagonisti?

Leggi anche: Svelato il mistero delle ossa di mammut “impossibili”: a chi appartengono e perché celano un altro enigma

Leggi anche: Panettone o pandoro? Classico o glassato? Che siano tradizionali, decorati o innovativi panettoni e pandori sono protagonisti delle tavole delle feste. Eccone più di 70 per soddisfare tutti i gusti dai più tradizionalisti a chi ama sperimentare nuovi gusti ogni anno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bridgerton e l'enigma delle stagioni 5 e 6: chi sono i prossimi protagonisti? - La serie Netflix ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes è una delle più attese di questo inizio anno: il 29 gennaio verrà infatti diffusa la prima parte della quarta stagione ... movieplayer.it