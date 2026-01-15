Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 15 gennaio 2026

Ecco le principali notizie di Caserta del 15 gennaio 2026. Si segnala la condanna della maestra coinvolta nell’omicidio di Nada Cella, aggiornamenti sulla sanità locale con il manager Antonio Limone, le dimissioni del sindaco Trombetta e le tensioni politiche a Marcianise. Un quadro che riflette i principali eventi e cambiamenti in atto nella provincia, offrendo un’informazione completa e aggiornata.

La condanna per la maestra casertana accusata dell'omicidio di Nada Cella, il punto sulla sanità casertana con il manager Antonio Limone, le dimissioni del sindaco Trombetta e lo scenario del ribaltone a Marcianise. Queste le breaking news del 15 gennaio 2026. Arriva la stangata per Anna Lucia Cecere, l'ex maestra originaria di Caserta accusata dell'omicidio di Nada Cella, avvenuto 30 anni fa a Chiavari. La Corte d'Assise di Genova ha condannato l'imputata a 24 anni di reclusione. Due anni anche al commercialista Soracco, dove la vittima lavorava come segretaria, accusato di favoreggiamento.

