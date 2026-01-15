Brazil Supreme Court justice orders Bolsonaro’s transfer to penitentiary complex

Il giudice della Corte Suprema brasiliana ha disposto il trasferimento dell'ex presidente Jair Bolsonaro al complesso penitenziario di Papuda. Questa decisione si inserisce nel contesto di procedure giudiziarie in corso, segnando un passo importante nel procedimento legale in atto. La vicenda è al centro dell'attenzione pubblica e mediatica, con implicazioni significative per la politica e il sistema giudiziario del Brasile.

BRASILIA, Jan 15 (Reuters) - Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes ordered former President Jair Bolsonaro be transferred to the Papuda Penitentiary Complex in Brasilia, a court decision showed on Thursday.

Brazil Supreme Court recognizes structural racism, orders government action - Lady Justice statue, depicting a seated, blindfolded woman holding a sword, stands outside the Supreme Court in Brasilia, Brazil, Sept. courthousenews.com

Justice Orders Bolsonaro Transfer to Papuda Penitentiary - Brazil's Supreme Court Justice Alexandre de Moraes has ordered former President Jair Bolsonaro's transfer to the Papuda Penitentiary Complex in Brasilia. devdiscourse.com

