bravi a far sembrare facile questa partita

La Lube si distingue per la capacità di rendere semplice ogni partita, dimostrando solidità e determinazione. Al termine della gara, il pubblico del PalaSavelli ha vissuto un momento di festa, con 2.454 spettatori presenti e un’atmosfera calda e coinvolgente, percepibile da entrambe le curve. Un risultato che evidenzia l’attaccamento dei tifosi e la forza del team nel cuore della manifestazione.

Fa festa la Lube con il proprio pubblico a fine gara nella cornice di un PalaSavelli con 2.454 presenze e un calore che si è fatto sentire da entrambe le curve per tutta la gara. Un risultato che poteva essere pronosticato alla vigilia reso ancora più netto dalle assenze in casa Yuasa, decisamente pesanti con due centrali, Petkov e Stankovic, ai box. Le parole di Giampaolo Medei dopo il netto successo nel derby: "I miei ragazzi sono stati bravi a far sembrare che questa partita sia stata facile, al cospetto di un avversario che è riuscito in diverse occasioni a metterci in difficoltà, con alcuni turni di battuta molto insidiosi.

