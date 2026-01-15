Branduardi La Vedova Allegra e cena degustazione DiVino | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Scopri cosa fare nel weekend a Reggio Calabria con questa guida agli eventi principali. Dal concerto di Angelo Branduardi al Cilea con il suo Cantico Tour, alla rappresentazione di La Vedova Allegra nello stesso teatro, fino a una cena degustazione di DiVino. Un'occasione per vivere momenti culturali e gastronomici senza allontanarsi dalla città, in modo semplice e informativo.

Stufi del solito weekend? Ecco a voi la guida con gli eventi clou del fine settimana. Angelo Branduardi approderà al Cilea con il suo Cantico Tour, nella stessa location andrà in scena La Vedova Allegra. C'è ancora tempo per visitare la mostra di Versace al Museo archeologico, ciaspolata didattica invece a Gambarie. Per gli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature Angelo Branduardi porterà il suo “Cantico Tour” a Reggio Calabria. Cantico dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi, simbolo di luce, povertà, letizia e poesia. La Vedova Allegra in scena al teatro Cilea. Sul palco la storica Compagnia Abbati - InScena e il Balletto di Parma, regia Corrado Abbati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

