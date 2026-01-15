Borussia Dortmund-St Pauli sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Borussia Dortmund e St. Pauli si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30. Dopo la recente vittoria contro il Werder Brema, i gialloneri di Kovac affrontano una squadra che punta a confermarsi in trasferta. In questa analisi troverete formazioni, quote e pronostici per un confronto importante nel campionato tedesco.

Reduce dalla vittoria interna contro il Werder Brema il Borussia Dortmund di Kovac è impegnato ancora una volta in casa contro il St. Pauli di Blessin. I gialloneri sono attualmente secondi in classifica a +4 dal RB Lipsia che deve recuperare una partita: intanto in attesa del ritorno del doppio impegno la squadra di Kovac è la più continua in patria dopo il Bayern.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

