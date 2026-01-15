Borghi | Il Milan non è forte come Inter e Napoli A Firenze anche il pensiero del recupero col Como
L'opinionista Stefano Borghi ha commentato il pareggio del Milan contro la Fiorentina nel suo ultimo video YouTube. Nel suo intervento, Borghi ha analizzato la prestazione del club rossonero, confrontandola con le forze di Inter e Napoli, e ha anche toccato il tema del recupero in vista delle prossime sfide, tra cui quella contro il Como a Firenze.
L'opinionista Stefano Borghi ha parlato nel suo ultimo video YouTube del pareggio del Milan contro la Fiorentina: ecco il commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
