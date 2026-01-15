Bonus sicurezza 2026 a chi spetta e per quali lavori può essere richiesto

Il Bonus Sicurezza 2026 permette di usufruire di una detrazione fiscale sulle spese per l’installazione di sistemi di sicurezza come allarmi, antifurti e videosorveglianza. La normativa è rivolta a proprietari e inquilini, e copre interventi finalizzati a migliorare la sicurezza degli immobili. In questa guida, verranno illustrate le condizioni di accesso, i lavori ammessi e le modalità di richiesta del bonus.

Grazie al bonus sicurezza 2026 è possibile ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per installare dei sistemi d'allarme, antifurto, videosorveglianza e per altre misure di sicurezza. L'agevolazione rientra nel più ampio bonus ristrutturazione, attraverso il quale è possibile ottenere una detrazione del 50% per la prima casa o del 36% per gli altri immobili (su una spesa massima di 96.000 euro per immobile), che arriva in dieci rate annuali di pari importo. Bonus sicurezza 2026, come funziona l'agevolazione. Il bonus sicurezza 2026 è un'agevolazione che rientra nel più ampio e completo bonus ristrutturazioni.

