Bonacina il nodo dell’asilo nido Il cantiere può ripartire | Operai al lavoro in pochi giorni

I lavori per il completamento del nuovo asilo nido di Bonacina, Lecco, possono riprendere dopo l’aggiudicazione del cantiere alla ditta IMG di Milano, per circa 979 mila euro. Gli operai saranno al lavoro nel giro di pochi giorni, consentendo di portare avanti un intervento importante per la comunità locale. La ripresa delle attività garantirà la conclusione delle strutture necessarie per accogliere i bambini in un ambiente sicuro e funzionale.

I lavori per terminare il nuovo asilo nido di Lecco possono ricominciare. L’intervento per completamento del nuovo asilo nido di Bonacina di Lecco sono stati aggiudicati ai tecnici della IMG, Srl di Milano, per un importo complessivo di 979.434,15 euro. Sono gli stessi che si sono occupati della riqualificazione della ex Piccola velocità, sempre a Lecco. "I lavori per la realizzazione del terzo asilo nido comunale riprendono entro questo fine settimana – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Maria Sacchi -. Il collaudo è previsto entro il 30 giugno. L’operatore individuato è sinonimo di garanzia, considerando i lavori di riqualificazione effettuati alla Piccola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

