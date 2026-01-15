Bonacina il nodo dell’asilo nido Il cantiere può ripartire | Operai al lavoro in pochi giorni
I lavori per il completamento del nuovo asilo nido di Bonacina, Lecco, possono riprendere dopo l’aggiudicazione del cantiere alla ditta IMG di Milano, per circa 979 mila euro. Gli operai saranno al lavoro nel giro di pochi giorni, consentendo di portare avanti un intervento importante per la comunità locale. La ripresa delle attività garantirà la conclusione delle strutture necessarie per accogliere i bambini in un ambiente sicuro e funzionale.
I lavori per terminare il nuovo asilo nido di Lecco possono ricominciare. L’intervento per completamento del nuovo asilo nido di Bonacina di Lecco sono stati aggiudicati ai tecnici della IMG, Srl di Milano, per un importo complessivo di 979.434,15 euro. Sono gli stessi che si sono occupati della riqualificazione della ex Piccola velocità, sempre a Lecco. "I lavori per la realizzazione del terzo asilo nido comunale riprendono entro questo fine settimana – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Maria Sacchi -. Il collaudo è previsto entro il 30 giugno. L’operatore individuato è sinonimo di garanzia, considerando i lavori di riqualificazione effettuati alla Piccola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Asilo nido Bonacina, aggiudicati i lavori: riparte il cantiere
Leggi anche: Asilo nido Bonacina, approvato il nuovo progetto
Bonacina, il nodo dell’asilo nido. Il cantiere può ripartire : "Operai al lavoro in pochi giorni" - Il collaudo è previsto entro il 30 giugno, a settembre l’apertura . ilgiorno.it
Il nido di Bonacina pronto entro giugno 2026? Gattinoni: “Siamo fiduciosi” - LECCO – “Confidiamo di rispettare i tempi previsti dal PNRR, l’obiettivo è terminare i lavori per il nido di Bonacina entro il 30 giugno 2026“. msn.com
Asilo nido Bonacina, aggiudicati i lavori - I lavori per il completamento del nuovo asilo nido di via Timavo, sito a Bonacina, sono stati aggiudicati alla ditta ... resegoneonline.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.