Bombardieri Uil chiede al governo la separazione tra previdenza e assistenza e una riforma strutturale della legge Fornero per rispondere alle esigenze dei lavorator

La UIL ha richiesto al governo una separazione tra previdenza e assistenza, proponendo una riforma strutturale della legge Fornero. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale, ha sottolineato l'importanza di adeguare il sistema alle esigenze dei lavoratori, evidenziando la necessità di un intervento che garantisca maggiore trasparenza e sostenibilità. La proposta si inserisce in un quadro di approfondimento sui rapporti tra retribuzione, previdenza e assistenza sociale.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.