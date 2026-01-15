Bombardieri Uil chiede al governo la separazione tra previdenza e assistenza e una riforma strutturale della legge Fornero per rispondere alle esigenze dei lavorator
La UIL ha richiesto al governo una separazione tra previdenza e assistenza, proponendo una riforma strutturale della legge Fornero. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale, ha sottolineato l'importanza di adeguare il sistema alle esigenze dei lavoratori, evidenziando la necessità di un intervento che garantisca maggiore trasparenza e sostenibilità. La proposta si inserisce in un quadro di approfondimento sui rapporti tra retribuzione, previdenza e assistenza sociale.
La UIL ha rilanciato la richiesta di dividere la previdenza dall'assistenza nei conti INPS. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale del sindacato, ha esposto la posizione dell'organizzazione durante la presentazione dell'analisi sulla dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti, evento organizzato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale il 15 gennaio. La riforma Fornero resta al centro delle critiche sindacali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
