Bomba a Tor Sapienza l' ipotesi di una faida tra pusher

A Tor Sapienza, si ipotizza che l'esplosione possa essere stata una forma di intimidazione tra pusher, eventualmente collegata a un episodio di sgarbo o a un debito pregresso. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e verificare eventuali collegamenti tra i protagonisti coinvolti. Si prosegue con approfondimenti per comprendere meglio i motivi dell'incidente.

