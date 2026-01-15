Bomba a Tor Sapienza l' ipotesi di una faida tra pusher
A Tor Sapienza, si ipotizza che l'esplosione possa essere stata una forma di intimidazione tra pusher, eventualmente collegata a un episodio di sgarbo o a un debito pregresso. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e verificare eventuali collegamenti tra i protagonisti coinvolti. Si prosegue con approfondimenti per comprendere meglio i motivi dell'incidente.
L'ipotesi è che possa essersi trattata di una intimidazione tra pusher forse legata a uno sgarbo o a un debito pregresso. Una faida tra famiglie, forse gruppi, di piccolo calibro nell'ambito della criminalità di zona. Dietro l'esplosione in via Tranquillo Cremona, a Tor Sapienza, dunque, aleggia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Paura a Tor Sapienza, incendio in un campo rom: due persone ferite e intossicate, una in codice rosso
Leggi anche: Lotta allo spaccio tra Tor Bella Monaca e la Casilina, arrestati 10 pusher
Esplosione a Tor Sapienza: danneggiati portone del palazzo e auto in sosta; Esplosione davanti ad un condominio a Tor Sapienza: danni a portone e auto. Ipotesi racket di zona; Notte di terrore a Tor Sapienza: bomba carta esplode davanti a condominio distruggendo portone e auto; Scoperta shock a Grottaferrata: nella notte rinvenuto il cadavere di un uomo di 50 anni.
Bomba a Tor Sapienza, l'ipotesi di una faida tra pusher - L'ipotesi è che possa essersi trattata di una intimidazione tra pusher forse legata a uno sgarbo o a un debito pregresso. romatoday.it
Forte esplosione a Tor Sapienza: danni ad auto e palazzo, polizia sul posto - Un'esplosione ha scosso la notte nel quartiere Tor Sapienza, alla periferia est di Roma. fanpage.it
Notte di terrore a Tor Sapienza: bomba carta esplode davanti a condominio distruggendo portone e auto - Notte di terrore a Tor Sapienza dove i residenti sono stati svegliati di soprassalto da un boato secco, violento, capace di far tremare i vetri delle abitazioni nel raggio di centinaia di metri. msn.com
Roma centro a 30 km/h. Bomba esplosa a Tor Sapienza. ASCOLTA il podcast di oggi 15 gennaio ift.tt/TLXV83H x.com
Questa notte una bomba carta è esplosa davanti al portone di un condominio di case popolari a Tor Sapienza, in via Tranquillo Cremona. Sono stati danneggiati l’ingresso del palazzo e alcune auto in sosta. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Sono facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.