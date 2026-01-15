Boltiere, un evento benefico per finanziare il secondo intervento della cagnolina Desy.

A Boltiere si svolge un evento benefico per sostenere il secondo intervento della cagnolina Desy, affetta da una grave patologia alle anche. Dopo il successo del primo intervento, grazie alle donazioni raccolte, Desy potrà ricevere il trattamento necessario per migliorare la sua qualità di vita. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità nel supporto a questa giovane vita, contribuendo con solidarietà e generosità.

Boltiere. Desy, la cucciola affetta da una grave patologia alle anche, è ora pronta per il secondo intervento chirurgico, dopo il buon esito della prima operazione a una delle due zampe posteriori, resa possibile dalla generosità di chi, colpito dalla sua storia, ha voluto contribuire con una donazione. Il primo intervento, necessario per contrastare una sublussazione quasi totale delle teste femorali e una displasia in fase avanzata, è andato a buon fine. L’operazione, del costo complessivo di 3.700 euro, ha permesso a Desy di compiere un passo decisivo per evitare una vita segnata dal dolore e dall’uso di un carrellino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

