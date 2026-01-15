Bologna viaggio al termine della notte | droga e violenza stazione da paura

Bologna, 15 gennaio 2025 – La città, di giorno tranquilla, si trasforma di notte in un luogo difficile, dove episodi di droga e violenza sono più frequenti. La stazione, punto nevralgico, diventa un ambiente complesso e rischioso, richiedendo attenzione e consapevolezza. Un quadro che evidenzia le sfide della città nel garantire sicurezza e tutela per cittadini e visitatori.

Bologna, 15 gennaio 2025 – Di giorno è quiete prima della tempesta, di notte fa paura e si può morire. Questa ormai è la triste nomea di Bologna Centrale agli occhi del resto del Paese. I motivi sono tanti. L'evento più grave risale a lunedì 5 gennaio, quando il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato accoltellato a morte mentre si trovava nel parcheggio riservato ai lavoratori. Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena. "Era in Liguria con un amico" Il capotreno accoltellato a morte. Una sola coltellata. Alle spalle. Un fendente sufficiente a causare il collasso di un polmone e una vasta emorragia interna.

