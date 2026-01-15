Bologna sfratto in via Nicolò dall' Arca | Helena ottiene un rinvio ma la tensione resta alta

A Bologna, in via Nicolò dall'Arca, si è conclusa con un rinvio di 12 giorni la procedura di sfratto della 50enne Helena, residente nella zona della Bolognina dal 2009. La donna, affetta da problemi cardiaci, dovrà lasciare l'abitazione il 27 gennaio, mantenendo però un margine di tempo per eventuali soluzioni. La situazione resta sotto attenzione, mentre si cerca di trovare una soluzione che possa tutelare la sua condizione di salute.

