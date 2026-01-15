Bologna sfratto in via Nicolò dall' Arca | Helena ottiene un rinvio ma la tensione resta alta
A Bologna, in via Nicolò dall'Arca, si è conclusa con un rinvio di 12 giorni la procedura di sfratto della 50enne Helena, residente nella zona della Bolognina dal 2009. La donna, affetta da problemi cardiaci, dovrà lasciare l'abitazione il 27 gennaio, mantenendo però un margine di tempo per eventuali soluzioni. La situazione resta sotto attenzione, mentre si cerca di trovare una soluzione che possa tutelare la sua condizione di salute.
Tregua di 12 giorni per la 50enne cardiopatica che vive in Bolognina dal 2009: dovrà lasciare casa il 27 gennaio. Ha un contratto a tempo indeterminato, ma il proprietario dice no alla proroga fino ad aprile: mobilitazione di Adl Cobas . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bologna, un nuovo appello per Helena: «Cardiopatica e sotto sfratto, troviamo un accordo» - La donna, cittadina italiana di origini bengalesi, è in attesa per la quinta volta della visita dell’ufficiale giudiziario e lasciare l’appartamento in via Nicolò dall’Arca dove vive dal 2009 ... corrieredibologna.corriere.it
Bologna, famiglie sfrattate per costruire un b&b: scontri e polemiche - L'atto, avvenuto giovedì mattina, ha visto l'intervento di polizia e carabinieri con caschi e scudi e ... tgcom24.mediaset.it
Sono un pensionato e tra un po' ho lo sfratto e stavo considerando anche un affitto in condivisione visto i prezzi dei canoni a Bologna troppo alti.... valuto proposte facebook
Appello per Helena Kamal sotto sfratto: “E’ cardiopatica e ha sempre pagato l’affitto” x.com
