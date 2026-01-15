Bologna sfratto in via Nicolò dall' Arca | Helena ottiene un rinvio ma la tensione resta alta

A Bologna, in via Nicolò dall'Arca, si è conclusa con successo una richiesta di rinvio di 12 giorni per Helena, una donna di 50 anni con problemi cardiaci. La donna, residente in zona dalla 2009, dovrà comunque lasciare l'abitazione entro il 27 gennaio. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cerca una soluzione stabile per la sua condizione abitativa.

