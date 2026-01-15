Bologna sfratto in via Nicolò dall' Arca | Helena ottiene un rinvio ma la tensione resta alta
A Bologna, in via Nicolò dall'Arca, si è conclusa con successo una richiesta di rinvio di 12 giorni per Helena, una donna di 50 anni con problemi cardiaci. La donna, residente in zona dalla 2009, dovrà comunque lasciare l'abitazione entro il 27 gennaio. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cerca una soluzione stabile per la sua condizione abitativa.
Tregua di 12 giorni per la 50enne cardiopatica che vive in Bolognina dal 2009: dovrà lasciare casa il 27 gennaio. Ha un contratto a tempo indeterminato, ma il proprietario dice no alla proroga fino ad aprile: mobilitazione di Adl Cobas . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Bologna, sfratto in via Nicolò dall'Arca: Helena ottiene un rinvio, ma la tensione resta alta
Leggi anche: Iran in bilico, stop alle impiccagioni ma le proteste continuano: Trump non attacca, ma resta alta la tensione
Bologna, un nuovo appello per Helena: «Cardiopatica e sotto sfratto, troviamo un accordo» - La donna, cittadina italiana di origini bengalesi, è in attesa per la quinta volta della visita dell’ufficiale giudiziario e lasciare l’appartamento in via Nicolò dall’Arca dove vive dal 2009 ... corrieredibologna.corriere.it
Bologna, famiglie sfrattate per costruire un b&b: scontri e polemiche - L'atto, avvenuto giovedì mattina, ha visto l'intervento di polizia e carabinieri con caschi e scudi e ... tgcom24.mediaset.it
Sono un pensionato e tra un po' ho lo sfratto e stavo considerando anche un affitto in condivisione visto i prezzi dei canoni a Bologna troppo alti.... valuto proposte facebook
Appello per Helena Kamal sotto sfratto: “E’ cardiopatica e ha sempre pagato l’affitto” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.