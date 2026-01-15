Blocco del traffico a Roma il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026

Il 18 gennaio 2026 a Roma si svolgerà la prima domenica ecologica dell’anno, la terza della stagione invernale, con il blocco del traffico urbano. Questa misura mira a ridurre l’inquinamento e a promuovere pratiche più sostenibili. La giornata rappresenta un’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di limitare l’uso dei veicoli privati in determinate fasce orarie.

Blocco del traffico a Roma il 18 gennaio, la prima domenica ecologica del 2026, la terza della stagione invernale. Sarà interdetta, in determinate fasce orarie, la circolazione ai veicoli più inquinanti nei confini della ztl fascia verde della Capitale.Blocco del traffico domenica 18 gennaio a. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Prima domenica ecologica a Roma il 18 Gennaio: chi può circolare e chi no. Orari del blocco traffico e strade in Fascia Verde Leggi anche: Domenica ecologica a Roma, 280 multe per il blocco del traffico La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, domeniche ecologiche 2026: il 18 gennaio blocco delle auto in città; Roma, Il 18 gennaio la prima domenica ecologica del 2026; Roma, il 18 gennaio la prima domenica ecologica del 2026; Prima domenica ecologica a Roma il 18 Gennaio: chi può circolare e chi no. Orari del blocco traffico e strade in Fascia Verde. Smog: il 18 gennaio a Roma è domenica ecologica - A Roma il 18 gennaio sarà la prima domenica ecologica del 2026 che prevede il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico all'interno nella zona ZTL 'Fascia Verde' dalle 7:30 al ... ansa.it

Blocco traffico Roma oggi domenica 16 marzo, ecco quando e dove non si può circolare - Oggi domenica 16 marzo 2014 è in programma un nuovo blocco del traffico con i veicoli che rimarranno fermi dalle 7:30 alle 14:30 e dalle 16:30 fino alle 20:30. it.blastingnews.com

Roma: al via le domeniche ecologiche, stop al traffico il 9 novembre - Si tratta, infatti, della prima ‘domenica ecologica’ nella Capitale, a cui ne faranno seguito altre quattro nei prossimi mesi. motorionline.com

Ceccano, domenica 11 gennaio, blocco del traffico e mercatino in piazza Domenica 11 gennaio a Ceccano ci sarà il blocco del traffico per la giornata ecologica e nel contempo la quarta edizione del mercatino organizzato dagli Artigiani nel Borgo, in Piazza 2 facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.