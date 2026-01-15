Bloccati in A1 i finti finanzieri | nascondevano l' oro di un' anziana nella cuffia del cambio

Due uomini travestiti da finanzieri sono stati arrestati mentre cercavano di fuggire con l'oro di un'anziana, nascosto nella cuffia del cambio. Dopo aver raggirato la vittima sul litorale romano, il loro tentativo di scappare è stato fermato nelle strade della Ciociaria. L'operazione ha permesso di recuperare il bottino e di smascherare una truffa ai danni di un'anziana.

Pensavano di averla fatta franca dopo aver raggirato un'anziana sul litorale romano, ma la loro fuga si è interrotta sulle strade della Ciociaria. Un'operazione della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, condotta lo scorso weekend, ha permesso di incastrare due truffatori in trasferta e recuperare un prezioso bottino. I due uomini sono stati fermati per un controllo mentre viaggiavano a bordo di una Fiat 500X. Agli occhi esperti degli agenti, il nervosismo palesato dagli occupanti – unito a un rapido controllo in banca dati che ha fatto emergere numerosi precedenti penali a loro carico – è stato il segnale che qualcosa non andava.

