Blitz nel carcere di Foggia | in azione 150 uomini e cani antidroga

Da foggiatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, nel carcere di Foggia, sono intervenute oltre 150 unità della polizia penitenziaria, inclusi reparti cinofili e specializzati, provenienti dalla Puglia e dalla Campania. L’operazione ha portato al sequestro di materiali illeciti, come cellulari, contribuendo a rafforzare la sicurezza e il controllo all’interno della struttura di via delle Casermette.

Blitz nel carcere di Foggia, dove oltre 150 unità della polizia penitenziaria, con reparti cinofili e nuclei specializzati provenienti da diversi distretti della Regione Puglia e Campania, hanno messo a soqquadro la struttura di via delle Casermette sequestrando materiale illegale come cellulari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

