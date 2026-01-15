Blitz in piscina con gli amici Minorenne ferito e denunciato
Un gruppo di minorenni ha scavalcato le recinzioni di una piscina a Cilavegna, nel Pavese, e ha causato un incidente. Durante l’episodio, uno di loro è rimasto ferito e sono state avviate le procedure di denuncia. L’evento si è verificato nel pomeriggio, in un’area aperta solo durante la stagione estiva. Le autorità stanno approfondendo la vicenda per chiarire i fatti e le eventuali responsabilità.
CILAVEGNA (Pavia) Passerà dei guai il gruppetto di ragazzi che, l’altro pomeriggio, si è introdotto scavalcando le recinzioni nella piscina di Cilavegna, uno dei più grandi della Lomellina, aperto solo in estate. Il Comune, che si era riservato di decidere se e come reagire, ha presentato formale denuncia. "Si tratta di un atto dovuto – fa sapere il sindaco Manuel Maggio – assunto a tutela degli interessi del Comune e dei cittadini". Nel corso del raid peraltro uno dei componenti del gruppo, minorenne, era scivolato cadendo in una vasca dove c’era una minima quantità d’acqua: per sua fortuna non ha riportato conseguenze serie ma l’inconveniente aveva reso necessario l’intervento dei soccorso, smascherando l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Blitz con gli amici nel parco acquatico: minore ferito
Leggi anche: Minorenne trovato in strada con droga e armi: denunciato
Blitz in piscina con gli amici. Minorenne ferito e denunciato; Blitz con gli amici nel parco acquatico: minore ferito.
Blitz in piscina con gli amici. Minorenne ferito e denunciato - CILAVEGNA (Pavia) Passerà dei guai il gruppetto di ragazzi che, l’altro pomeriggio, si è introdotto scavalcando le recinzioni nella piscina ... ilgiorno.it
Blitz con gli amici nel parco acquatico: minore ferito - È entrato, con alcuni amici, nell’impianto natatorio di Cilavegna, uno dei più grandi della Lomellina. msn.com
Clamoroso: blitz dell’Atalanta, Raspadori va a Bergamo a titolo definitivo per 22 milioni. Beffata la Roma Lo scatto dell'Atalanta strappa Giacomo Raspadori a Roma e Napoli. L'attaccante dell'Atletico Madrid, inseguito sia dal club giallorosso che dai campi facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.