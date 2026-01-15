blitz in piscina con gli amici minorenne ferito e denunciato

Un gruppo di minorenni ha scavalcato le recinzioni di una piscina a Cilavegna, nel Pavese, e ha causato un incidente. Durante l’episodio, uno di loro è rimasto ferito e sono state avviate le procedure di denuncia. L’evento si è verificato nel pomeriggio, in un’area aperta solo durante la stagione estiva. Le autorità stanno approfondendo la vicenda per chiarire i fatti e le eventuali responsabilità.

CILAVEGNA (Pavia) Passerà dei guai il gruppetto di ragazzi che, l’altro pomeriggio, si è introdotto scavalcando le recinzioni nella piscina di Cilavegna, uno dei più grandi della Lomellina, aperto solo in estate. Il Comune, che si era riservato di decidere se e come reagire, ha presentato formale denuncia. "Si tratta di un atto dovuto – fa sapere il sindaco Manuel Maggio – assunto a tutela degli interessi del Comune e dei cittadini". Nel corso del raid peraltro uno dei componenti del gruppo, minorenne, era scivolato cadendo in una vasca dove c’era una minima quantità d’acqua: per sua fortuna non ha riportato conseguenze serie ma l’inconveniente aveva reso necessario l’intervento dei soccorso, smascherando l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

