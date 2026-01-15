Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, Istanbul ha effettuato un blitz antidroga che ha coinvolto l’attore italiano Can Yaman. Dopo essere stato arrestato, Yaman è stato rilasciato poche ore più tardi. Questa vicenda ha suscitato attenzione e curiosità, sollevando interrogativi sulle ragioni dell’intervento e sulla successiva liberazione dell’attore. Di seguito, analizziamo gli eventi e le possibili motivazioni dietro questa situazione.

La notte tra il 9 e il 10 gennaio ha segnato un momento di grande tensione per i fan italiani di Can Yaman. L’attore turco, volto amatissimo nel nostro paese e interprete del nuovo Sandokan, è stato fermato durante un blitz antidroga in alcuni locali di Istanbul. La notizia, riportata dai media turchi nella tarda mattinata del 10 gennaio, ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando preoccupazione e interrogativi. Ma cosa è successo davvero in quelle ore concitate? Can Yaman è stato rilasciato dopo avere testimoniato agli inquirenti, senza che la procura di Istanbul emettesse alcun mandato di arresto nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Blitz antidroga a Istanbul: perché hanno arrestato e poi liberato Can Yaman in poche ore

Leggi anche: Blitz antidroga a Istanbul, arrestato l'attore Can Yaman: coinvolti vip e night club d’élite

Leggi anche: Can Yaman arrestato a Istanbul: blitz antidroga travolge l’attore, era tra gli ospiti di C’è posta per te

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Blitz antidroga a Istanbul, arrestato e poi rilasciato l'attore Can Yaman: coinvolti vip e night club d’élite - L’attore turco, celebre in Italia e protagonista di "Sandokan", è stato fermato in un maxi- gazzettadelsud.it