Blanco torna a scuola per prendere il diploma | Ho capito che è fondamentale crescere arricchirsi Voglio essere la versione migliore di me
Blanco, il giovane cantautore bresciano, torna a scuola per ottenere il diploma, evidenziando l’importanza della crescita personale. Dopo aver interrotto gli studi in passato per il successo musicale, ha deciso di completare il percorso formativo per arricchirsi e migliorarsi. La sua scelta riflette l’esigenza di sviluppare nuove competenze e di affrontare la vita con una prospettiva più matura, sottolineando il valore di un percorso di crescita continuo.
Il ventiduenne cantautore bresciano - che aveva interrotto gli studi quando firmò il primo contratto discografico - ha spiegato che la sua scelta nasce da un percorso di crescita: «Prima ero mosso dalla voglia di rivincita, volevo dire a tutti “Io esisto”. Ora so che esisto e voglio studiare, capire, non standardizzarmi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
