Blanco, il giovane cantautore bresciano, torna a scuola per ottenere il diploma, evidenziando l’importanza della crescita personale. Dopo aver interrotto gli studi in passato per il successo musicale, ha deciso di completare il percorso formativo per arricchirsi e migliorarsi. La sua scelta riflette l’esigenza di sviluppare nuove competenze e di affrontare la vita con una prospettiva più matura, sottolineando il valore di un percorso di crescita continuo.

Il ventiduenne cantautore bresciano - che aveva interrotto gli studi quando firmò il primo contratto discografico - ha spiegato che la sua scelta nasce da un percorso di crescita: «Prima ero mosso dalla voglia di rivincita, volevo dire a tutti “Io esisto”. Ora so che esisto e voglio studiare, capire, non standardizzarmi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Blanco torna a scuola per prendere il diploma: «Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Voglio essere la versione migliore di me»

Leggi anche: Blanco torna a scuola e si iscrive a Scienze Umane: “È fondamentale arricchirsi, non tutto gira intorno alla musica”

Leggi anche: Chivu a Sky: «Inter Kairat? E’ la Champions League, voglio vedere la migliore versione di quello che siamo»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Blanco torna a scuola per prendere il diploma: «Voglio essere la versione migliore di me: bisogna sbagliare per capire. La materia...; Blanco torna a scuola e si iscrive a Scienze Umane: È fondamentale arricchirsi, non tutto gira intorno alla musica; Il nuovo Blanco, torna a scuola e studia il latino: «Come i Beatles nella musica, la base di tutto. Devo studiare e capire, voglio essere la migliore versione di me»; Blanco torna a scuola e studia il latino: Ho capito che è fondamentale crescere. Devo studiare, capire.

Blanco torna a scuola e rivela: “Devo studiare, il mondo non gira solo intorno al successo” - Il cantante, dopo aver abbandonato gli studi per dedicarsi alla musica, ha deciso di tornare al liceo per terminare il percorso e ottenere il diploma. libero.it

Blanco sorprende tutti: torna a scuola, ecco che cosa studierà - Il rapper bresciano Blanco ha deciso di tornare sui banchi di scuola per migliorarsi e portare a termine i suoi studi. donnaglamour.it