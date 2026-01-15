Black out a Capri stop all’energia elettrica e al riscaldamento

Da circa un’ora, Capri sta vivendo un blackout che ha interessato gran parte dell’isola, inclusi Anacapri, Marina Grande, il centro storico, Sopramonte e via Tiberio. L’interruzione dell’energia elettrica ha causato l’assenza di luce e riscaldamento, lasciando i residenti e i visitatori senza servizi essenziali. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale funzionalità nel più breve tempo possibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da circa un'ora Capri è quasi interamente al buio. Un black out infatti ha oscurato buona parte dell'isola azzurra e Anacapri, Marina Grande e il centro storico, l'area di Sopramonte e via Tiberio. La corrente – che a Capri arriva attraverso un elettrodotto sottomarino – non è saltata solo in alcune piccole aree dell'isola, come nei pressi dell'ospedale. Problemi si registrano anche per quanto concerne il riscaldamento. Ignote le cause dell'interruzione di energia elettrica anche se da giorni sull'isola – si fa notare – si registrano improvvisi cali di tensione.

