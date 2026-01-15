Biotech e investimenti tra Italia e Usa A San Francisco più di 200 stakeholder del settore

Il settore biotech tra Italia e Stati Uniti sta rafforzando la collaborazione attraverso incontri e iniziative dedicate. A San Francisco, più di 200 stakeholder del settore si sono riuniti il 14 gennaio nell’ambito di Italy on the Move, con l’obiettivo di favorire il confronto tra istituzioni, imprese e investitori. L’iniziativa mira a promuovere la ricerca, l’innovazione e gli investimenti nelle scienze della vita, creando un ponte tra i due paesi.

Fare sistema tra istituzioni, imprese e capitali e consolidare il confronto tra Italia e Stati Uniti su ricerca, innovazione e investimenti nelle scienze della vita: è questo l’obiettivo di Italy on the Move, l’iniziativa che si è tenuta il 14 gennaio a San Francisco. L’evento, organizzato da Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Consolato Generale d’Italia a San Francisco, Invest in Italy e le associazioni di categoria del settore, ha riunito oltre 200 rappresentanti e decision maker dei mondi biotech, pharma e investimenti, rafforzando il dialogo con la community statunitense della Bay Area. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

