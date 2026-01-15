Bimbo insultato allo stadio | Nessuno è intervenuto

Durante una partita allo stadio, un bambino di 9 anni, tifoso del Milan, è stato insultato e minacciato da un altro spettatore, un adulto tifoso della Fiorentina. L'episodio ha suscitato preoccupazione, ma si segnala che nessuno è intervenuto per fermare il comportamento. È importante promuovere un ambiente di rispetto e sicurezza per tutti i tifosi, indipendentemente dalla squadra di appartenenza.

"Mio figlio, un bambino di 9 anni tifoso del Milan, è stato insultato e minacciato da un adulto tifoso della Fiorentina. Un’aggressione verbale avvenuta in tribuna Maratona, alla quale hanno assistito tanti spettatori. E per questa, la cosa che però mi ha fatto più male è vedere come nessuno abbia redarguito o calmato un uomo che avrà avuto 60 anni, facendogli notare che stesse minacciando un bimbo". E’ lo sfogo di Lorenzo, un padre ultraquarantenne che insieme al figlio era partito domenica scorsa da Prato per andare ad assistere a Fiorentina-Milan allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una partita valida per la ventesima giornata del campionato di serie A, fra due squadre blasonate seppur separate in classifica da oltre venti punti, conclusasi sull’1-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

