Bilanci in rosso e rubinetti a secco

A Messina, la crisi idrica si accompagna a tensioni politiche. Federico Basile punta il dito contro la commissaria Rosaria Barresi, accusandola di immobilismo e chiedendone le dimissioni, che vengono accolte. La situazione evidenzia come le responsabilità amministrative possano influire sulla gestione delle risorse essenziali, lasciando i cittadini in difficoltà. Un tema che resta al centro del dibattito locale, tra bilanci in rosso e servizi pubblici compromessi.

A Messina l’acqua non scorre, ma le responsabilità sì. Federico Basile accusa d’immobilismo la commissaria Rosaria Barresi, ne chiede le dimissioni e le ottiene. La Regione prende atto e Renato Schifani nomina l’avvocato Fabrizio Fiorito. È il consueto avvicendamento di figure che rassicura la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

