Biella pm chiede archiviazione per molestie | Sotto il seno non è zona erogena

A Biella, il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione del caso di molestie, ritenendo che la zona sotto il seno non sia considerata erogena. Secondo le indagini, in un episodio l’uomo avrebbe abbassato i pantaloni con la scusa di mostrare un'ernia inguinale. La decisione si basa sull'assenza di elementi che dimostrino intenti molesti, lasciando aperta la valutazione sulla natura dell'episodio.

