Biella pm chiede archiviazione per molestie | Sotto il seno non è zona erogena
A Biella, il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione del caso di molestie, ritenendo che la zona sotto il seno non sia considerata erogena. Secondo le indagini, in un episodio l’uomo avrebbe abbassato i pantaloni con la scusa di mostrare un'ernia inguinale. La decisione si basa sull'assenza di elementi che dimostrino intenti molesti, lasciando aperta la valutazione sulla natura dell'episodio.
In un'occasione l'uomo si sarebbe abbassato i pantaloni con la scusa di mostrare il rigonfiamento dell'ernia inguinale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
