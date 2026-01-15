Biathlon Ruhpolding | la Francia vince la staffetta i risultati degli azzurri

Nella quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding, la staffetta maschile 4×7,5 km si è conclusa con la vittoria della Francia. Gli azzurri hanno partecipato alla gara, e di seguito vengono riportati i risultati completi della prova, evidenziando le performance delle squadre coinvolte.

La staffetta maschile 4×7,5 km di Ruhpolding, valida come quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sorride alla Francia. La compagine transalpina domina la gara e conquista la vittoria davanti a Norvegia e Germania. Biathlon: Francia prima, non pesa il giro di penalità Il quartetto francese composto da Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon. L'Italia senza Giacomel e Bionaz chiude la staffetta maschile di Ruhpolding al nono posto con Braunhofer, Hofer, Zeni e Romanin. Vince la Francia - Senza Jacquelin e con un giro di penalità (ma solo 4 ricariche), la Francia batte la Norvegia e si prende la prima vittoria in staffetta.

Biathlon, la Francia vince la staffetta maschile di Ruhpolding. Top ten per un’Italia sperimentale - 5 km maschile di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Biathlon: la Francia vince la staffetta maschile di Ruhpolding, l'Italia rimaneggiata buona nona - Il quartetto azzurro fornisce ottime conferme dai primi due frazionisti titolari Braunhofer e Lukas Hofer e buoni segnali da Elia Zeni e dall'esordiente Nicola Romanin. neveitalia.it

Ottimo segnale dal team azzurro di biathlon: nella staffetta di Ruhpolding l’Italia chiude nona nonostante l'assenza di Giacomel, con una prova convincente di Braunhofer, Hofer, Zeni e del debuttante Romanin. Leggi le news: https://tinyurl.com/mw4dtevj #wear - facebook.com facebook

Una buona serata #ItaliaTeam con il sorriso delle nostre stelle di Ruhpolding, sul podio nella staffetta femminile di Coppa del Mondo di biathlon! @Fisiofficial x.com

