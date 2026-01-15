Biathlon la Francia vince la staffetta maschile di Ruhpolding Top ten per un’Italia sperimentale

La staffetta maschile di Ruhpolding, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si è conclusa con la vittoria della Francia, seguita da Norvegia e Germania. L’Italia, in una formazione sperimentale, si è classificata tra i primi dieci, mostrando segnali di crescita e consolidamento nel circuito internazionale. La gara si è svolta in un contesto di elevata competitività, evidenziando l’importanza di strategie e precisione sugli sci e al poligono.

La staffetta 4×7.5 km maschile di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia la Francia, che all'ultimo poligono saluta la concorrenza e va a vincere davanti a Norvegia e Germania. Un' Italia in formazione sperimentale, dopo essere stata nelle zone nobili della graduatoria per metà gara, chiude nona. La vittoria va alla Francia di Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ed Eric Perrot, che si impone nonostante un giro di penalità (e 4 ricariche totali) con il crono di 1:08'58?1, precedendo di 6?2 la Norvegia (7 colpi ricaricati) di Johannes Dale Skjevdal, Sturla Holm Laegreid, Martin Uldal e Vetle Sjaastad Christiansen.

