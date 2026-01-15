Biasin affonda sullo Scudetto | stoccata al Napoli dopo l’Inter

Fabrizio Biasin torna a commentare la corsa allo Scudetto, focalizzandosi sull’Inter e, indirettamente, sul Napoli. Con parole mirate, analizza le dinamiche di questa stagione, offrendo una riflessione critica sulle sfide e le aspettative delle squadre in lizza. Il suo intervento invita a considerare con attenzione gli aspetti più intricati del campionato italiano, stimolando un confronto equilibrato e informato tra appassionati e osservatori.

Fabrizio Biasin torna a far rumore sulla corsa Scudetto e lo fa con un messaggio che, pur partendo dall'Inter, finisce per colpire soprattutto il Napoli. Il capo dei servizi sportivi di Libero, attraverso il proprio account X, ha commentato con sarcasmo l'ipotesi di un mancato titolo nerazzurro: «Che imbarazzo se l'Inter perde anche questo campionato». Ma è la frase successiva a spostare il mirino. «Ok. Tu pensa se lo perdono quelle avversarie che negli ultimi cinque anni hanno speso tanto e tanto e tanto di più». Un riferimento che, per molti, chiama in causa direttamente il Napoli, reduce da stagioni di investimenti importanti e da un progetto che aveva l'ambizione di consolidarsi ai vertici dopo lo Scudetto.

