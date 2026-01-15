Bezzecchi spiega perché ha rifiutato i tanti soldi offerti per lasciare Aprilia | Se vinci diventi ricco

Durante la presentazione della nuova Aprilia MotoGP 2026 a Milano, Marco Bezzecchi ha condiviso le ragioni del suo rifiuto alle numerose offerte economiche ricevute per il 2027. Il pilota ha sottolineato che il successo in gara rappresenta la vera ricchezza, evidenziando l’importanza di concentrarsi sulle prestazioni e sulla passione per lo sport, piuttosto che sui compensi immediati.

