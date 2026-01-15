Bezzecchi spiega perché ha rifiutato i tanti soldi offerti per lasciare Aprilia | Se vinci diventi ricco
Durante la presentazione della nuova Aprilia MotoGP 2026 a Milano, Marco Bezzecchi ha condiviso le ragioni del suo rifiuto alle numerose offerte economiche ricevute per il 2027. Il pilota ha sottolineato che il successo in gara rappresenta la vera ricchezza, evidenziando l’importanza di concentrarsi sulle prestazioni e sulla passione per lo sport, piuttosto che sui compensi immediati.
A Milano, alla presentazione della nuova Aprilia MotoGP 2026, Marco Bezzecchi spiega perché al momento non guarda alle maxi-offerte economiche per il 2027: "Se vinci diventi ricco". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cristina ad Affari tuoi si gioca il matrimonio: “Il mio fidanzato mi sposa solo se vinco tanti soldi” poi piange
Leggi anche: Giorgio Panariello: “Sanremo 2026? Perché no. Quel palco ne ha ammazzati tanti”
Bezzecchi svela perché ha fatto una proposta di matrimonio alla sua moto: “C’era una scommessa” - Marco Bezzecchi dopo aver vinto anche il Gp di Valencia, l’ultimo della stagione 2025 della MotoGP, si è inginocchiato e ha fatto una particolare proposta di matrimonio alla sua Aprilia. fanpage.it
Misterhelmet Magazine. . Enrico spiega come gestire le moto non funzionanti in pista dopo un incidente: rimozione immediata dietro la protezione e divieto di riavvio in zone pericolose. Sicurezza prima di tutto! Link al video completo qui: https://linktr.ee/misterh facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.