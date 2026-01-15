Bevono acqua in bottiglia e si sentono male a scuola | ricoverati quattro studenti

Quattro studenti di Casamicciola Terme sono stati ricoverati dopo aver manifestato malori improvvisi, attribuiti all’assunzione di acqua minerale in bottiglia acquistata in scuola. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli alimenti e sulle possibili cause dei malesseri, ancora in fase di accertamento. La situazione è sotto controllo e le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Sequestrate le bottigliette, non è escluso il ritiro dal commercio dell'intera partita Quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi dopo aver bevuto acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata ed acquistata all'interno di un istituto superiore di Casamicciola Terme. I giovani sono stati accompagnati al presidio ospedaliero "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno per accertamenti. Tre di loro sono stati ricoverati e resteranno in osservazione per 24 ore secondo i protocolli previsti in caso di sospetta intossicazione.

Studenti bevono acqua in bottiglia e si sentono male, portati in ospedale: indagini sul lotto di provenienza - Quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi in seguito al consumo di acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata ... msn.com

Ischia, studenti bevono acqua minerale comprata a scuola e finiscono in ospedale - Avviati test per capire se si tratti di un caso isolato o un problema relativo a un intero l ... quotidiano.net

