Bergamo in provincia più di 20mila lavoratori over 65 | dieci anni fa erano la metà

In provincia di Bergamo, il numero di lavoratori over 65 è quasi raddoppiato negli ultimi dieci anni, passando da 11.523 nel 2014 a oltre 20.000. Questa crescita riflette un trend di invecchiamento della forza lavoro e un prolungamento della vita professionale, evidenziando cambiamenti nelle dinamiche occupazionali e nelle politiche di inclusione delle persone anziane nel mercato del lavoro.

Sono quasi raddoppiati in dieci anni i lavoratori ultra 65enni in provincia di Bergamo: erano 11.523 nel 2014, sono diventati 20.069 dieci anni dopo. Tra questi, sono aumentati di oltre 3500 unità i pensionati ancora operativi nei diversi settori occupazionali (erano 9.884, sono 13.474). In proporzione, le crescite maggiori si hanno nel settore pubblico, dove i pensionati ancora in servizio sono passati dai 82 di dieci anni fa ai 304 dell’ultimo “censimento” (quasi 4 volte di più) e soprattutto nel settore dei lavori domestici (più che quadruplicato il numero, da 44 a 177, con la gran maggioranza di donne). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

