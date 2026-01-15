Beppe Sala spiega bene al giovane Cappelli che per le critiche servirebbe sostanza

Beppe Sala sottolinea l'importanza di rispondere alle critiche con sostanza, evidenziando come alcuni politici, soprattutto del centrodestra, spesso trascurino le questioni cittadine. Questa mancanza di attenzione si traduce in risultati elettorali sfavorevoli, come il mancato successo negli ultimi tredici anni. La discussione evidenzia la necessità di un approccio concreto e attento alle esigenze della comunità per un’efficace rappresentanza politica.

Buon per Beppe Sala che i politici del centrodestra, nazionali o locali, siano spesso poco attenti a quel che bolle in città, tanto che non vincono da tre lustri, così non si sono accorti che.

Beppe Sala tira le somme del 2025: “Dopo le feste il rimpasto. Scavuzzo si candida? Fa bene” - Milano, 23 dicembre 2025 – Anna Scavuzzo fa bene a proporsi per succedere a Sala, magari passando per le primarie. ilgiorno.it

Sala scarica le colpe sulla procura - Finalmente una risposta chiara alla domanda che molti si fanno: come è possibile che nella ricca e ben sorvegliata Milano si muovano quasi indisturbati delinquenti di vario genere e spessore, spesso ... ilgiornale.it

+++ ULTIMA ORA. STUDENTI DEL "QUASIMODO" ANCORA AL FREDDO: BEPPE SALA DOVE SEI BATTI UN COLPO Stamani un film già visto troppe volte. Gli studenti del Liceo Salvatore Quasimodo di Magenta sede centrale hanno deciso di non entrare i facebook

Milano, l'agenda densa di Beppe Sala: il nodo San Siro, l'urbanistica, le periferie e il rimpasto: la città cerca ancora la sua strada x.com

