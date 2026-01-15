Benedetta Porcaroli da Venezia a Riccione | Il 2025 un anno straordinario

Benedetta Porcaroli, attrice nota per le sue interpretazioni sincere e raffinate, sarà presente questa sera a Riccione per introdurre la proiezione del film ‘Arabella’ al CinePalace Giometti. L’evento segna l'apertura del nuovo ciclo della rassegna Cinema d’autore, che propone un percorso di approfondimento e qualità cinematografica. La serata rappresenta un’occasione per apprezzare il talento dell’attrice e scoprire un’opera che si inserisce nel panorama del cinema indipendente.

Rimini, 15 gennaio 2025 – Apprezzata per le sue interpretazioni, intense e delicate, l’attrice Benedetta Porcaroli, questa sera a Riccione introdurrà la proiezione del film ‘ Arabella’, che alle 21 al CinePalace Giometti aprirà il nuovo ciclo della rassegna Cinema d’autore. La protagonista del film, che alla 82esima Mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti è stata premiata per la miglior interpretazione femminile, sarà accompagnata dalla regista Carolina Cavalli. Doppio successo l’anno scorso per la Porcaroli, uscita al cinema anche con ‘Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli’ di Giuseppe Piccioni, martedì sera andato in onda anche su RaiUno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Benedetta Porcaroli da Venezia a Riccione: “Il 2025, un anno straordinario” Leggi anche: Il rapimento di Arabella, Benedetta Porcaroli nel trailer del film presentato a Venezia 82 Leggi anche: Benedetta Porcaroli: "Io, ragazza-bambina in fuga da me stessa" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Riccione: domani a “Il Cinema d’autore” ospiti Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli; Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli ospiti speciali della proiezione Il rapimento di Arabella; Riccione torna a essere il ‘set’ del Cinema d’autore; Il grande cinema internazionale protagonista a Riccione: al via il 15 gennaio il secondo ciclo de “Il Cinema d’autore”. Riccione: per la rassegna “Il Cinema d’autore” ospiti Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli - Riparte domani, giovedì 15 gennaio al Cinepalace di Riccione, il secondo ciclo di proiezioni de “Il Cinema d’autore”, l’appuntamento settimanale che porta sul ... chiamamicitta.it

