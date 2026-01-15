Ben Affleck e Matt Damon, amici di lunga data e vincitori dell'Oscar per

I due storici amici di Boston, premiati con l'Oscar per Will Hunting - Genio ribelle, hanno raccontato la loro più grande litigata finita con una corsa al pronto soccorso. Ben Affleck e Matt Damon condividono decenni di amicizia, iniziata in giovanissima età e proseguita poi a Hollywood tra successi e premi Oscar. Nonostante il loro saldo legame, anche le migliori amicizie incappano ogni tanto in litigi. È quello che è accaduto a Ben Affleck e Matt Damon quando, da adolescenti, erano impegnati nelle riprese del film Scuola d'onore, uscito nel 1992. Una lite iniziata come un gioco innocente e finita con una corsa all'ospedale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ben Affleck e Matt Damon: "La nostra lite più grande? Finì in ospedale"

Leggi anche: Netflix riunisce gli amici Ben Affleck e Matt Damon

Leggi anche: Ben Affleck e Matt Damon litigano per un pugno di soldi (sporchi)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“The Rip” è il nuovo film con Matt Damon e Ben Affleck; The Rip – Soldi sporchi, Matt Damon e Ben Affleck insieme su Netflix; Matt Damon e Ben Affleck sono due poliziotti corrotti nel trailer di The Rip - Soldi Sporchi; The Rip - Soldi sporchi: il trailer del nuovo film con Matt Damon e Ben Affleck.

Matt Damon e Ben Affleck insieme sul set di The Rip. Altra tappa di un’amicizia che dura da 30 anni - Arriva su Netflix The rip – Soldi sporchi, un action movie in cui i due colleghi tornano a lavorare fianco a fianco. oggi.it