Bellavia la rivincita del commercialista-consulente di Report che aveva acceso un faro sui conti del Garante E poi messo sotto indagine dalla stessa Autorità

Se le cose vanno male, siediti sulla riva del fiume e attendi il passaggio del cadavere del tuo nemico, avverte l’adagio. È più o meno ciò che deve aver fatto il commercialista milanese Gian Gaetano Bellavia: si è seduto sul Lungotevere e ha atteso di vedere i lampeggianti della GdF che convergevano sulla sede del Garante della Privacy. Agenti inviati dai pm a sequestrare anche quei bilanci dell’Autorità – con costi di gestione e flussi finanziari – che il commercialista aveva analizzato e illustrato per conto di Report nelle due inchieste “ Garante di chi? ” e “ La privacy del Garante ” andate in onda tra novembre e gennaio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

