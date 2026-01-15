BEHOME apre il suo 22° showroom in Italia! Dal 17 Gennaio grande inaugurazione del negozio BEHOME FIRENZE

Dal 17 gennaio, BEHOME apre il suo 22° showroom in Italia, a Firenze in Via Francesco Redi 10, Sesto Fiorentino. Marchio italiano di riferimento nel settore dell’arredo e del design, BEHOME continua a consolidare la propria presenza sul territorio, offrendo soluzioni di qualità per l’ambiente domestico. L’inaugurazione rappresenta un importante passo nella crescita del brand, che si impegna a proporre prodotti di eccellenza e stile.

BEHOME, marchio Made in Italy di eccellenza nel design e nell’arredo, si espande con un nuovo showroom a Firenze in Via Francesco Redi 10, a Sesto Fiorentino (FI). Il brand, riconosciuto per la qualità dei suoi mobili e complementi d’arredo a prezzi vantaggiosi, coniuga eleganza, funzionalità e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

