beautiful rj forrester cambia nuovamente volto

Beautiful, R.J. Forrester cambia nuovamente volto. Come molti personaggi delle soap, anche R.J. ha visto cambiare più volte l’attore che lo interpreta, riflettendo le continue evoluzioni della soap. Un fenomeno comune nel mondo delle soap opera, dove la continuità dei personaggi si mantiene attraverso i cambi di interprete, garantendo così la costante presenza delle storie nel tempo.

Ci sono personaggi delle soap che non trovano proprio pace e che cambiano, in continuazione, il loro interprete. È questo il caso del giovane R.J. Forrester di Beautiful che, nelle puntate americane della produzione a stelle e strisce ha subito l’ennesimo recast. Per interpretare il ruolo, ricoperto nell’ultimo periodo da Joshua Hoffman, è stato infatti scelto Brayan Nicoletti. Unico figlio di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang), nonché coronamento del loro grande amore, Ridge Forrester Junior, per tutti semplicemente R.J., è stato interpretato da ben cinque attori: da Ridge Perkett, Jack Horan e Mace Coronel nella fase da bambino, fino ad arrivare a Anthony Turpel e Joshua Hoffman in quella da giovane adulto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

