Beatrice Tassone tra i tedofori | Io con la torcia olimpica in mano sono parte di qualcosa di grande

Beatrice Tassone, tra i tedofori alle Olimpiadi, ha condiviso l’emozione di portare la torcia olimpica, descrivendo il momento come un’esperienza unica e significativa. Con un sorriso e le mani in segno di vittoria, ha sottolineato l’importanza di far parte di un evento così grande, che unisce persone e nazioni attraverso valori di sportività e solidarietà.

Milano, 15 gennaio 2026 – Le mani in segno di vittoria e il sorriso nella foto scattata per immortalare il momento eccezionale rendono l'idea della "esperienza indescrivibile! Portare la torcia olimpica ha rappresentato per me un momento di grande emozione e gioia. Camminare con quella fiamma tra le mani mi ha fatto sentire parte di qualcosa di straordinario. Ogni passo che ho fatto lungo il percorso era accompagnato dall'energia del pubblico, dagli applausi e dai sorrisi delle persone". Lo scrive su Facebook Beatrice "MangArt" Tassone, "autistica, albina e ipovedente.

