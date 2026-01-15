Beatrice Arnena in Intanto ti calmi al Teatro Brancaccio

Beatrice Arnera torna sul palco con il nuovo spettacolo "Intanto ti calmi". La frase che si sente ripetere di più su base quotidiana. Sarà in scena, sabato 17 e domenica 18 gennaio al Teatro Brancaccio di Roma.Uno spettacolo originale che mescola i toni della stand up comedy a quelli della prosa.

“Intanto ti calmi”, alla ChorusLife Arena in scena Beatrice Arnera - Martedì 20 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Intanto ti calmi”, con Beatrice Arnera. bergamonews.it

Intanto ti calmi: Beatrice Arnera in scena al Teatro Colosseo - Attrice e cantante molto amata dal grande pubblico cinematografico e televisivo, la Arnera si riappropria del palcoscenico con una veste agguerrita e travolgente, confermando il suo talento poliedrico ... mentelocale.it

