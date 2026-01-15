Bau-menù stellati e spa taxi e palestre per cani a 80 euro l’ora | il ricco business della pet economy di lusso

La pet economy di lusso sta crescendo rapidamente, offrendo servizi esclusivi come menù stellati, spa, taxi e palestre per cani, spesso a costi elevati. Questo settore riflette un nuovo modo di prendersi cura degli animali domestici, che sempre più spesso vengono considerati membri della famiglia e clienti di servizi di alta qualità. Un mercato in evoluzione che combina benessere, comfort e personalizzazione, rispecchiando le nuove esigenze dei proprietari di animali.

