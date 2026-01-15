Battito cardiaco nell’orecchio | cause sintomi e cosa fare

Il battito cardiaco percepito nelle orecchie può essere causato da diversi fattori, tra cui problemi vascolari o condizioni dell'orecchio. È importante riconoscere i sintomi e sapere quando consultare un medico. In questo articolo, un professionista illustra le cause più comuni, i segnali di allarme e le eventuali misure da adottare per affrontare questa condizione.

Un medico spiega perché le persone che sentono quello che descrivono come un "battito cardiaco" nelle orecchie dovrebbero considerare di farsi controllare. per saperne di più. Sentire un ronzio nelle orecchie non è affatto insolito. Può essere causato da vari fattori, dall'aver assistito a un concerto molto rumoroso o dall'aver ricevuto un urlo nelle orecchie. Tuttavia, se il ronzio è più persistente, potrebbe essere il segno di qualcosa di molto più grave, che potrebbe richiedere cure mediche. Si dice che una persona su tre senta un "sibilo" nelle orecchie perché soffre di tinnito (o acufene) pulsatile.

