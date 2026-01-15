Dopo la vittoria in Sardegna contro il Selargius, la Polisportiva Galli si prepara a un importante match di campionato. Sabato alle 18, al palazzetto di San Giovanni, affronta il Sanga Milano, squadra in testa alla classifica con 22 punti. La partita rappresenta un banco di prova fondamentale per il gruppo, che punta a consolidare la propria posizione e a proseguire il percorso verso i vertici della serie A2 donne.

SAN GIOVANNI Dopo la bella e convincente vittoria in Sardegna contro il Selargius, che ha così addolcito il momento a fronte della mancata conquista della Coppa Italia di categoria a Tortona, per la Polisportiva Galli è una settimana molto importante per quel che concerne le sue ambizioni in campionato visto che questo sabato, con palla a due alle 18, ospiterà a San e Giovanni il Sanga Milano, attualmente a quota 22 in classifica prima a pari merito con la corregionale Costa Masnaga. Una partita, senza ombra di dubbio, che misurerà la forza delle ragazze allenate da Garcia, chiamate a continuare nel loro momento positivo per cercare di poter guadagnare settimana dopo settimana la migliore posizione in classifica in vista dei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket serie A2 donne: la vittoria in Sardegna ha esaltato il gruppo. La Galli adesso punta al vertice. Sabato duro esame con Milano

