Basket e impegno nel volontariato Tommaso Marino al Da Vinci

Tommaso Marino, atleta di basket e volontario impegnato, ha fatto visita alle classi prime dell’Istituto Da Vinci, tornando lunedì a confrontarsi con gli studenti. Dopo la sua prima visita di marzo, l’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto e ispirazione, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno civico. Un momento di crescita e riflessione per i giovani studenti, in un percorso di formazione completo.

Dopo la visita di marzo, Tommaso Marino è tornato lunedì a dialogare con gli studenti delle classi prime dell' Istituto Da Vinci. L'incontro con l'ex cestista professionista, e attuale opinionista Nba per Sky Sport, si colloca nell'ambito del Piano di diritto allo studio, promosso dall'Amministrazione. Lo sportivo, accompagnato dal presidente del Legnano basket, Marco Tajana, ha condiviso con gli studenti non solo i successi della sua carriera ventennale nella pallacanestro, ma soprattutto le difficoltà, gli infortuni e i momenti di crisi che hanno segnato il suo percorso. Durante questa seconda visita, l'ex giocatore ha aggiornato gli studenti sui progetti della sua associazione di volontariato, nata dopo un viaggio in Kenya.

