Baseball | l’Italia partirà dalle qualificazioni per il Premier 12 Nuovo format del torneo

Da oasport.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia inizierà il percorso verso il Premier 12 partendo dalle qualificazioni, nel nuovo format del torneo. Il baseball globale si prepara a un triennio cruciale, che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La federazione internazionale monitora attentamente gli sviluppi, segnando un periodo di importanti sfide e opportunità per le squadre nazionali.

Il 2026 del baseball è appena iniziato eppure la federazione internazionale sta già guardando a quanto succedere di intenso in questo triennio che porterà sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Fra meno di due mesi infatti inizierà il World Baseball Classic, ma la WSBC in queste ore ha reso noti i criteri di qualificazione anche per il Premier 12. Il torneo internazionale cambia format: passa da 12 a 16 squadre, allargandosi. La prima dozzina di squadre del del ranking mondiale, al 31-12-2025, vi parteciperà di diritto, mentre le altre 4 formazioni saranno ammesse alla rassegna tramite gironi di qualificazione; con anche l’Italia coinvolta. 🔗 Leggi su Oasport.it

baseball l8217italia partir224 dalle qualificazioni per il premier 12 nuovo format del torneo

© Oasport.it - Baseball: l’Italia partirà dalle qualificazioni per il Premier 12. Nuovo format del torneo

Leggi anche: Nba, stravolto l’All Star Game: Usa contro Resto del mondo e torneo all’italiana, cosa prevede il nuovo format

Leggi anche: Baseball: definito il format e il calendario della Serie A Gold 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.