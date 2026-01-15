Barzio palazzetto chiuso per indagine | sotto inchiesta l' ex sindaco
Il palazzetto polifunzionale di Barzio è stato temporaneamente chiuso in seguito a un'inchiesta della Procura di Lecco. L'indagine riguarda presunte irregolarità nella costruzione, che avrebbe violato il regolamento comunale di polizia idraulica, in particolare riguardo alla distanza prevista. Attualmente, l'ex sindaco è coinvolto nell'inchiesta, che mira a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce sulla vicenda.
La vicenda del nuovo palazzetto polifunzionale di Barzio ha preso una piega giudiziaria. La Procura della Repubblica di Lecco ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla costruzione della struttura realizzata in violazione del regolamento comunale di polizia idraulica che prescrive una distanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
