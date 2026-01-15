Barzio palazzetto chiuso per indagine | sotto inchiesta l' ex sindaco

Il palazzetto polifunzionale di Barzio è stato temporaneamente chiuso in seguito a un'inchiesta della Procura di Lecco. L'indagine riguarda presunte irregolarità nella costruzione, che avrebbe violato il regolamento comunale di polizia idraulica, in particolare riguardo alla distanza prevista. Attualmente, l'ex sindaco è coinvolto nell'inchiesta, che mira a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce sulla vicenda.

