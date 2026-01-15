Barzio palazzetto chiuso per indagine | sotto inchiesta l' ex sindaco

Da leccotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palazzetto polifunzionale di Barzio è stato temporaneamente chiuso in seguito a un'inchiesta della Procura di Lecco. L'indagine riguarda presunte irregolarità nella costruzione, che avrebbe violato il regolamento comunale di polizia idraulica, in particolare riguardo alla distanza prevista. Attualmente, l'ex sindaco è coinvolto nell'inchiesta, che mira a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce sulla vicenda.

La vicenda del nuovo palazzetto polifunzionale di Barzio ha preso una piega giudiziaria. La Procura della Repubblica di Lecco ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla costruzione della struttura realizzata in violazione del regolamento comunale di polizia idraulica che prescrive una distanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Barzio, il nuovo palazzetto resta chiuso: è troppo vicino al torrente

Leggi anche: Barzio, palazzetto mai usato: è troppo vicino a un torrente. Indagato l’ex sindaco Giovanni Arrigoni Battaia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Barzio palazzetto mai usato | è troppo vicino a un torrente Indagato l’ex sindaco Giovanni Arrigoni Battaia.

barzio palazzetto chiuso indagineBarzio, palazzetto chiuso per indagine: sotto inchiesta l'ex sindaco - La tensostruttura costruita a meno di 2 metri dal torrente Fiumetta è al centro di un procedimento penale. leccotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.