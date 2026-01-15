A Barzanò, sulle suggestive colline della Brianza, si trova Peregolibri, uno spazio dedicato alla cultura gestito da Marta e Andrea Perego. Con la loro passione, offrono una selezione accurata di libri in un ambiente accogliente, ideale per gli amanti della lettura. Situato in una zona tranquilla vicino ai laghi e alle prealpi, Peregolibri rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

Barzanò (Lecco), 15 gennaio 2026 – Un bel posto sulle colline della Brianza, accanto ai laghi e vicino alle prealpi. I dettagli sono curati fin nei minimi particolari. Dentro si respira odore di carta e di pulito. Non ci si sente in un negozio di libri, ma a casa di amici, con cui parlare, intrattenersi, organizzare eventi e anche feste, condividere passioni. E' la libreria Peregolibri di Barzanò: una casa appunto, dove chi ama la lettura si trova a proprio agio, ma anche gli appassionati di design per la persona e la casa, gli artisti e chi cerca colori e tutto ciò che serve per affrontare la scuola in allegria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barzanò, i librai migliori sono Marta e Andrea Perego. "Peregolibri è uno spazio vivo"

