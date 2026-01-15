Bari vs Juve Stabia ventesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Bari e Juve Stabia si affrontano nella ventesima giornata della Serie B 2025/2026. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi hanno l'urgenza di risalire la classifica dopo un girone d'andata complessa, mentre i campani provano a consolidare una posizione più solida. Bari vs Juve Stabia si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 17.30 presso lo stadio San Nicola. BARI VS JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono reduci da un periodo di grande crisi, visto che la vittoria manca da tanto e la posizione del tecnico Vivarini è sempre più in bilico. Il pareggio contro la Carrarese nell'ultimo turno ha acuito, per non dire aggravato, l'umore dell'ambiente che spera sempre in una scossa, anche perchè la salvezza diretta dista due punti.

Juve Stabia, Lovisa: “Bari complicato, ma vogliamo i 46 punti. Stabile? Ha chiesto la cessione, niente malumori” - In vista della sfida di sabato contro il Bari, la Juve Stabia ha ufficialmente presentato due nuovi innesti: Kevin Zeroli e Matheus Priveato Luz Dos Santos. tuttobari.com

Niente Castrovilli, il Bari perde un faro. Verso la Juve Stabia: le opzioni. E c'è pure l'ex De Pieri - Non un infortunio serio ma comunque delicato quello di natura muscolare che l'ex Fiorentina ha accusato nel corso ... tuttobari.com

Le Vespe scaldano i motori per la sfida del "San Nicola". Tra mercato in fermento e campo, mister Abate prepara la trasferta pugliese con alcuni volti nuovi #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calciomercato #bari Link all'articolo al primo com facebook

De Pieri e Stabile, destino comune: dalla Juve Stabia al #Bari. Accordo con l'Inter trovato x.com

