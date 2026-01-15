Bankitalia smentisce l’opposizione | per le imprese l’economia è in rialzo

Secondo l’indagine di Bankitalia, l’economia italiana mostra segnali di crescita, con salari e domanda in aumento. Le imprese si preparano a investire, contribuendo a una diminuzione della disoccupazione. Questi dati indicano un miglioramento delle condizioni economiche e un trend positivo per il mercato del lavoro nel paese.

L’indagine di Palazzo Koch: salari e domanda in crescita. Aziende pronte a investire. L’economia italiana migliora, la disoccupazione diminuisce e si torna a investire. A dispetto delle più fosche previsioni dell’opposizione, che aveva pronosticato sfaceli con il governo di Giorgia Meloni, la percezione dei motori del Paese, ovvero le aziende, è di segno opposto. La Banca d’Italia ha condotto un’indagine tra il 20 novembre e il 16 dicembre 2025 presso le imprese dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti, sulle aspettative di vendita e crescita e i giudizi emersi sono in miglioramento. Anche le attese sull’andamento della domanda, sia interna sia estera, sono più favorevoli rispetto alla precedente rilevazione, con l’eccezione delle aspettative delle costruzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

